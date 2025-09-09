Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli, tegola Rrahamani
Le condizioni fisiche di Gudmundsson: il comunicato della Fiorentina
Le condizioni fisiche di Gudmundsson: il comunicato della Fiorentina

Settembre 9, 2025
scritto daRedazione

La Fiorentina ha reso note le condizioni di Albert Gudmundsson a seguito dell'infortunio rimediato con la nazionale islandese. Ecco il comunicato: 

"ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato". 

