Le condizioni fisiche di Gudmundsson: il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina ha reso note le condizioni di Albert Gudmundsson a seguito dell’infortunio rimediato con la nazionale islandese. Ecco il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato”.