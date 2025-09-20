Lazio, Romagnoli:”il derby? Una partita a parte”

“Il derby è sempre una partita importante , bellissima da vivere e da giocarla”. Cosi Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club e riportato da sportmediaset.it – presenta la sfida alla Roma. “Per me che sono nato qui, è il migliore. È quello più sentito, in città se ne parla praticamente tutto l’anno. Gli altri derby sono altrettanto belli ma non vengono vissuti in questo modo – prosegue il difensore laziale -. Il derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall’esperienza. “Ho sempre desiderato di gioicare cin la mia Lazio i, mi piace essere uno di quelli che ce l’ha fatta”, conclude.