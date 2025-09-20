Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli, tegola Rrahamani
Napoli, Di Lorenzo:”,i spiace aver complicato il nostro ritorno in Champions”

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione

Non sono macate le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo , il capitano del Napoliu , espulso al 20° del primo tempo nella sfida Champions league persa dai partenoipei contro il City (2-0), anche se pubblicate sul social Instragram:”da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League! Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto! Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore! Forza Napoli”.

