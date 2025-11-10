Rovigo capitale del Calcio Balilla Paralimpico: assegnati i titoli italiani assoluti FPICB

– Nel fine settimana dell’8 e 9 novembre nella città di Rovigo si è svolto il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla Paralimpico, indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla ed organizzata da Mediterranea Eventi con il patrocinio del comune veneto. La sede di questa intensa due giorni è stato il Censer di Rovigo dove i migliori atleti italiani si sono sfidati per conquistare il tricolore.

I vincitori delle diverse categorie sono stati: nel singolo Donne ITSF Angelita Alves (con Maria Luigia Civili seconda e Nadia Bala terza), con podio identico per il singolo Donne RNU; nel singolo TS1 ITSF e nel singolo TS1 RNU Roberto Silvestro (Alen Sonza secondo e Antonio Fiannacca terzo); nel Singolo TS2 ITSF Francesco Valente (Luciano Gigante secondo e Davide Costantino terzo); nel Singolo TS2 RNU Luciano Gigante (Davide Costantino secondo e Francesco Valente terzo); nel Singolo TS3 ITSF Domenico Smario (Daniele Riga secondo e Paolo De Florio terzo); nel Singolo TS3 RNU Domenico Smario (Daniele Riga secondo e Rosario Di Dio terzo); nel Doppio ITSF Roberto Silvestro – Paolo De Florio (Vito Loris Bonaldo – Pietro Boem secondi e Domenico Smario – Alen Sonza terzi); nel Doppio RNU vittoria per Roberto Silvestro – Angelita Alves (Francesco Bonanno – Antonio Fiannacca secondi e Paolo De Florio – Rosario Di Dio terzi).

A premiare i nuovi campioni italiani sono stati il presidente FPICB Francesco Bonanno, Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, il presentatore Matteo Schinaia, l’assessora alle politiche sociali Nadia Bala, Tommaso Zerbinati della Fondazione Cariparo, Nicola Toscano vicepresidente CIP Veneto e Enrico Boni, delegato Regionale FPICB Veneto.

Sono stati inoltre consegnati i premi del Torneo Dir, campionato italiano FPICB con la vittoria di Pancrazio Giacobbe e Cristina De Michele che hanno battuto Filippo Uncini e Gianluca Tenan. Terzi Simone Sollima e Filippo Melato, mentre un riconoscimento speciale è andato alla coppia formata da Chiara Sicchirollo e Cristian Rossi e a Tedy Cyrdia con Tommaso Veronese.

“Siamo orgogliosi di quanto vissuto in questi giorni – ha commentato Bonanno – perché abbiamo visto lo sport farsi strumento di inclusione reale, di relazione e di crescita. Un ringraziamento speciale va al Comune di Rovigo, che ha creduto nel progetto e ci ha accolto con grande sensibilità e disponibilità, rendendo possibile un evento organizzato nei minimi dettagli grazie alla sinergia con Mediterranea Eventi. La risposta del pubblico, la partecipazione delle società e il livello tecnico delle gare dimostrano che la FPICB continua a crescere, costruendo un futuro in cui nessuno resta indietro. Questo è lo spirito del nostro movimento”.

Bilancio positivo anche per la rappresentante dell’amministrazione: “Il Comune di Rovigo ha creduto fortemente in questo evento – ha dichiarato l’assessore Nadia Bala – e siamo orgogliosi di aver ospitato atleti, tecnici e famiglie da tutta Italia. Il nostro obiettivo è quello di costruire una città sempre più accogliente, in cui lo sport diventi strumento di integrazione, crescita e solidarietà. La collaborazione con FPICB e Mediterranea Eventi ha dimostrato quanto, insieme, si possano raggiungere risultati straordinari”.

Si unisce al coro di commenti anche Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi: “È stata un’edizione straordinaria che ha confermato quanto lo sport paralimpico sia un potente strumento di unione, emozione e crescita collettiva. Abbiamo lavorato per mesi insieme alla FPICB e al Comune di Rovigo, che ha dimostrato una sensibilità e una collaborazione encomiabili. Un’edizione che resterà nel cuore di tutti, tra sorrisi, vittorie e abbracci che valgono più di ogni medaglia”.

C’è stato spazio anche per un momento di puro divertimento e spirito di squadra, con il Maxi Calcio Balilla 7 contro 7 che ha visto sfidarsi gli stessi atleti, tecnici, amici e pubblico.

Infine, la FPICB ha consegnato i riconoscimenti “Ominodoro 2025”, simbolo di passione, dedizione e impegno nel promuovere lo sport inclusivo. I premiati sono stati Angelita Alves, Francesco Perin, Antonio Fiannacca, Cristian Iori, Francesco Valente, Efisio Tidu ed Emilio Tondelli.

La manifestazione ha potuto contare sul supporto di Studio 3A, Handytech, OffCarr, Autonomy, AtiGroup, Noal Mobility Care, Macron, Roberto Sport, Kepalla.it, SuperAbile INAIL, OmniaEventi, Ki.Fra TV e Triptop. Un grande ringraziamento alla Croce Rossa di Rovigo che ha assistito a tutti i giorni dell’evento sportivo.