Perugia: 1° memorial “Giole Ciurnelli” esordienti B/A Domenica 9 novembre 2025

Piscina Pellini, via Arturo Checchi n 4 Perugia.La manifestazione è organizzata dalla LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA Asd in collaborazione con AMATORI NUOTO PERUGIA e PANATHLON CLUB PERUGIA e si svolgerà presso la piscina Pellini di Perugia (vasca da 25 metri – 8 corsie) nella giornata di domenica 9 novembre 2025 rivolta agli atleti esordienti B e A regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2025/26.

1. La partecipazione è limitata per ciascun atleta a 4 gare (2 max per turno)

2. La partenza sarà data con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua

3. Le serie verranno formate tenendo conto dei tempi di iscrizione.

4. Il punteggio verrà assegnato come segue: 9 punti al 1° classificato, 7 al 2° e così via fino all’8° classificato, al quale verrà assegnato 1 punto.

5. Cronometraggio automatico con piastre.

6. PREMIAZIONI: saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per categoria e anno di nascita, le premiazioni verranno effettuate durante le gare. Saranno premiate con coppa le prime 3 società classificate. In caso di parità il 1° posto verrà assegnato alla società che avrà ottenuto il maggior numero di medaglie d’oro.

Saranno premiate le migliori prestazioni femminili e maschili per categoria con targa 1° MEMORIAL “GIOELE CIURNELLI”

7. Le ISCRIZIONI dovranno essere effettuate tramite sistema on-line sul portale della FIN con apertura prevista il 10 ottobre 2025 dalle ore 12,00 e chiusura il 29 ottobre 2025 alle

ore 24.

8. La quota di iscrizione è di 7,50 euro ad atleta/gara da saldare con bonifico. IBAN: IT18Y0887103000011000122549 – BCC DI SPELLO E DEL VELINO intestato a LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA ASD

9. Le iscrizioni, indipendentemente dalla data del 29 ottobre, potranno essere chiuse anticipatamente, anche limitatamente ad alcune gare, una volta raggiunto il numero massimo stabilito per lo svolgimento della manifestazione. E’ gradito un preannuncio di partecipazione con una indicazione del numero di atleti da iscrivere.

10. Per info 3388171482 (Massimo Bianchi) 3408682773 (Serena Bianchi) 3890910382 (Stefano Acciarri)

11. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa FIN

PROGRAMMA GARE

GLI ORARI DI RISCALDAMENTO POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI

L’ingresso del pubblico è consentito fino al raggiungimento della massima capienza. La manifestazione potrà essere comunque seguita in streaming video (invieremo il link).

RACCOLTA FONDI

Per ricordare con affetto la giovane promessa del nuoto GIOELE CIURNELLI, gli organizzatori e la famiglia hanno deciso di promuovere una raccolta fondi nel corso della manifestazione. La somma raccolta verrà versata al COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI di Perugia e alla CASCINA DEL SORRISO della parrocchia di Castel del Piano.

Con la collaborazione di:

TGR Umbria