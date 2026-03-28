Roma, Wesley si ferma: lesione alla coscia destra dopo l’amichevole col Brasile

Roma, 28 marzo 2026 – Brutte notizie per la AS Roma: l’esterno brasiliano Wesley França si è infortunato durante l’amichevole disputata con la nazionale brasiliana contro la Francia e ha fatto rientro a Roma per accertamenti medici. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra, che costringerà il giocatore a fermarsi per diverse settimane.

Il problema muscolare è emerso durante la partita, quando Wesley ha lasciato il campo anticipatamente e non ha potuto completare il ritiro con il Brasile. Il club giallorosso seguirà attentamente la situazione, valutando i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni di Serie A e delle competizioni europee.

Impatto sul club

L’infortunio di Wesley arriva in un momento cruciale della stagione per la Roma, che nelle prossime settimane affronterà partite decisive in campionato, tra cui lo scontro diretto contro l’Inter, e dovrà fare a meno di uno dei suoi esterni più dinamici e versatili. Wesley, infatti, può giocare sia come esterno d’attacco sia come terzino moderno, garantendo velocità, qualità tecnica e supporto sia in fase offensiva sia difensiva.

Tempi di recupero

Al momento non ci sono conferme ufficiali sui tempi esatti di recupero, ma trattandosi di una lesione muscolare, lo stop dovrebbe durare diverse settimane, rendendo probabile l’assenza in almeno 3‑4 partite di campionato e nella possibile fase a eliminazione diretta in Europa.

La Roma conta ora sull’esperienza dello staff medico per garantire un recupero sicuro e completo, evitando rischi di recidive che possano compromettere la stagione del giocatore e della squadra.