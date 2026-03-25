Lobotka: “A Napoli sensazioni positive, pronto per tornare al top”

Napoli, 25 marzo 2026 – Buone notizie per i tifosi del Napoli: il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ha rilasciato ieri dichiarazioni incoraggianti sul suo ritorno in campo dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane.

“Mi alleno a Napoli da circa una settimana e le sensazioni sono positive”, ha spiegato Lobotka, sottolineando di aver già disputato qualche minuto e di percepire un chiaro miglioramento dal punto di vista fisico. Il centrocampista ha messo in evidenza l’importanza della preparazione mentale, elemento centrale della filosofia dell’allenatore Antonio Conte, definito “un tecnico straordinario e vincente”.

Lobotka ha inoltre parlato del riconoscimento ricevuto come uno dei migliori calciatori slovacchi dell’anno, lodando il vincitore David Hancko e promettendo di puntare al primo posto nella prossima edizione del premio.

Il giocatore guarda ora anche agli impegni con la nazionale slovacca, con gli spareggi per i Mondiali alle porte. “Il nostro obiettivo è ottenere un buon risultato e continuare a crescere come squadra”, ha aggiunto.

In sintesi, Lobotka conferma di essere in ripresa e pronto a dare il suo contributo sia al Napoli che alla sua nazionale, un segnale importante per i tifosi azzurri in vista dei prossimi impegni di campionato e internazionali.