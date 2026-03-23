Juventus e Spalletti, il rinnovo è vicino: le ultime trattative

La Juventus e Luciano Spalletti sono sempre più vicini a trovare un accordo per il rinnovo del contratto dell’allenatore, la cui scadenza è fissata a giugno 2026. Secondo fonti vicine al club, l’intesa potrebbe essere annunciata entro le prossime settimane, in concomitanza con la pausa delle nazionali.

Spalletti, arrivato sulla panchina bianconera il 30 ottobre 2025, ha guidato la squadra con risultati soddisfacenti e ora punta a un prolungamento che gli garantisca maggiore stabilità e autonomia nelle scelte tecniche e di mercato. Il tecnico avrebbe infatti chiesto chiarimenti su strategie sportive e piani di mercato, evidenziando la necessità di una collaborazione chiara con la dirigenza.

I dettagli economici del rinnovo non sono ancora stati resi pubblici, ma il prolungamento potrebbe estendersi fino al 2028, con bonus legati agli obiettivi sportivi della squadra. La qualificazione alla Champions League e le mosse di mercato saranno determinanti per la definizione finale dell’accordo.