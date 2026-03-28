Tensione Napoli-Lukaku: rischio fuori rosa sempre più concreto

In umnperido molto delicato per il Napoliu , tiene banco la vicenda Lukaku; l’attaccante belga rientrerà oppure no a Castel Volturno? Antonio Conte spera che il suo ‘pupillo’possa rientrae dalla ue decisioni a non aggregarsi al gruppo dei campopioni d’Italia.

Il Clima è teso in casa Napoli, dove il caso Romelu Lukaku continua a tenere banco. L’attaccante belga, attualmente lontano dall’Italia, non si è ancora riaggregato al gruppo, alimentando il malcontento della società.

Secondo quanto filtra dall’ambiente partenopeo, il club avrebbe adottato una linea dura nei confronti del giocatore. La scelta di restare in Belgio ad allenarsi individualmente non è stata accolta positivamente dalla dirigenza, che ora pretende un rientro immediato.

Il Napoli avrebbe infatti fissato una scadenza chiara: Lukaku dovrà tornare entro la fine del mese per evitare provvedimenti disciplinari. In caso contrario, sul tavolo ci sarebbero sanzioni economiche e, soprattutto, l’ipotesi concreta di essere messo fuori rosa.

Una decisione drastica che segnerebbe una rottura importante tra il club e uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Al momento, tuttavia, non è stato ancora adottato alcun provvedimento ufficiale: la situazione resta in evoluzione e legata alle prossime mosse dell’attaccante.

Intanto, le voci di mercato iniziano a moltiplicarsi, segno che il futuro di Lukaku al Napoli potrebbe essere tutt’altro che certo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si arriverà a una ricomposizione o a uno scontro definitivo.