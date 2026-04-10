Atp Montecarlo, Zverev si sbarazza di Fonseca

Sotto il sole del Principato, ATP Monte-Carlo Masters regala un altro quarto di finale intenso e ricco di spunti: Alexander Zverev piega il giovane talento brasiliano João Fonseca con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-3 e conquista la semifinale.

Monte-Carlo – Serve esperienza, nervi saldi e una certa dose di cinismo per uscire vincitori da match come questo. Zverev lo sa bene e lo dimostra sul campo, al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza contro uno dei prospetti più interessanti del circuito.

Il tedesco parte con autorità, gestendo i momenti chiave del primo set e piazzando il break decisivo sul 5-5, chiudendo poi 7-5. Ma Fonseca, classe 2006 e senza alcun timore reverenziale, risponde da veterano: nel secondo set alza il livello, regge negli scambi da fondo e si affida a un tie-break giocato con coraggio, che gli vale l’1-1.

Nel set decisivo emerge però la differenza di esperienza. Zverev alza la percentuale al servizio e sfrutta le prime crepe del brasiliano, strappando il servizio nel momento cruciale. Fonseca prova a restare agganciato, ma la solidità del numero uno tedesco fa la differenza: 6-3 e partita in archivio.

Per Zverev si tratta di una conferma importante sulla terra rossa monegasca, dove trova continuità e fiducia in vista della fase più calda della stagione. Per Fonseca, invece, resta una sconfitta che sa di crescita: il talento è evidente, così come la capacità di reggere il confronto con i migliori.

Il pubblico del Centrale applaude entrambi, consapevole di aver assistito non solo a una sfida di alto livello, ma anche a un simbolico passaggio di consegne tra presente e futuro del tennis mondiale.