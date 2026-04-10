Monte-Carlo 2026: Sinner sfida Zverev in semifinale, battuto Auger-Aliassime 6-3 6-4

Monte-Carlo, 10 aprile 2026 – Il vento di cambiamento soffia sempre più forte sulla terra rossa del Principato, e il protagonista indiscusso del torneo è ancora una volta Jannik Sinner.

Con una prestazione solida e determinata, l’azzurro ha avuto la meglio su Félix Auger-Aliassime, strappando il pass per la semifinale del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 con il punteggio di 6-3 6-4.

L’equilibrio nel primo set, ma Sinner è inarrestabile

Il match è iniziato con un ritmo frenetico, ma è stato l’italiano a dominare sin dalle prime battute. Con un servizio preciso e uno scambio da fondo sempre più incisivo, Sinner ha messo subito pressione sul canadese, incapace di reggere l’intensità del gioco dell’avversario. Dopo aver strappato il break sul 4-3, l’azzurro ha chiuso il primo set senza troppi patemi, capitalizzando al meglio le occasioni e mostrando una solidità mentale degna dei migliori.

Auger-Aliassime lotta, ma il break decisivo arriva nel secondo

Nel secondo set, il canadese ha provato a reagire, ma Sinner ha confermato tutta la sua crescita sotto pressione. Auger-Aliassime, spinto dal suo potente servizio e dalla voglia di non cedere, è riuscito a tenere il passo per buona parte del parziale, ma quando il gioco si è fatto più intenso, Sinner ha mostrato chiari segnali di superiorità. Il break decisivo è arrivato al 5-4, quando il canadese ha commesso qualche errore di troppo sotto il peso degli scambi. Sinner ha chiuso senza problemi, guadagnandosi così la quinta vittoria consecutiva contro Auger-Aliassime e consolidando il suo stato di forma incredibile.

Un match senza sbavature, la testa alla semifinale contro Zverev

Con questa vittoria, Sinner ha esteso la sua striscia vincente nei Masters 1000, arrivando a 14 successi consecutivi e consolidando il suo posto tra i migliori. Nonostante qualche difficoltà fisica nelle fasi precedenti del torneo, Jannik ha dimostrato una straordinaria capacità di reagire alle difficoltà, gestendo al meglio le energie e restando concentrato nei momenti più decisivi.

Nel prossimo turno, l’azzurro affronterà Alexander Zverev, vincitore nel pomeriggio contro João Fonseca, in una replica delle semifinali di Indian Wells e Miami. Sinner arriva a questa sfida con una sicurezza rinnovata, pronto a lottare per il titolo e, chissà, magari per prendersi anche il numero 1 del mondo in caso di vittoria a Montecarlo.

Cosa aspettarsi dalla semifinale

La sfida contro Zverev sarà una delle più attese di questa stagione sulla terra rossa. Sinner, con il suo dritto potente e una mobilità invidiabile, è pronto a sfidare la solidità e l’esperienza del tedesco, che nel 2026 ha mostrato di essere in grande forma, con un gioco più sicuro e consistente. La rivalità tra i due è ormai nota, ma Monte-Carlo ha sempre il suo fascino particolare, e una semifinale tra Sinner e Zverev promette spettacolo.

Con la testa ormai rivolta alla finale, Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia nel tennis mondiale. La semifinale di domani sarà un altro passo verso la gloria, e il pubblico del Principato non vede l’ora di assistere a un’altra performance da sogno.

La breve dichiarazion di Sinner dopo il match

“Abbiamo fatto dei passi in avanti , sono contento di comne ho rispoto, penso aa domani cosa sarà”