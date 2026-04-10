Pallamano femminile, Italia sconfitta dai Paesi Bassi: 33-18 nelle qualificazioni europee

Si chiude con una sconfitta la sfida di ieri per la Nazionale italiana di pallamano femminile, battuta 33-18 dai Paesi Bassi in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2026. Un risultato che rispecchia il divario tra le due squadre, ma che non cancella gli spunti positivi mostrati dalle azzurre.

Contro una delle selezioni più forti del panorama internazionale, già qualificata e ricca di talento ed esperienza, l’Italia ha provato a restare in partita soprattutto nella prima frazione. Le azzurre hanno tenuto testa alle olandesi nei minuti iniziali, mostrando buona organizzazione difensiva e cercando soluzioni in attacco con coraggio.

Con il passare del tempo, però, la maggiore qualità dei Paesi Bassi è emersa in modo evidente: ritmo alto, transizioni rapide e grande efficacia al tiro hanno permesso alle ospiti di allungare progressivamente nel punteggio, fino al 33-18 finale.

Nonostante il passivo, la gara rappresenta un banco di prova importante per il gruppo italiano, impegnato in un percorso di crescita e rinnovamento. Le indicazioni arrivate dal campo potranno essere utili in vista dei prossimi impegni, che saranno decisivi per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase finale degli Europei 2026.

La corsa resta aperta: l’Italia dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide del girone, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per puntare al secondo posto o rientrare tra le migliori terze. Un traguardo difficile, ma ancora possibile.