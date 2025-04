Serie A – Milan – Fiorentina 2-2

Finisce 2-2 la sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina, valida per la 31esima giornata di Serie A

Milan e Fiorentina si dividono la posta in palio , entrambe muovono la classifica , ma non serve a nessuno delle due squadre per le ambizioni europee.

La Fiorentina parte col piede giusto e al 10′ su errore in appoggio di Musah , Gudmumdsson mette al centro dell’area un pallone destoinato a Kean , toccato da Thiaw che mette la palla alle spalle di Maignan. Un colpo a freddo che colpisce i Rossoneri che vanno in barca e subiscono il raddoppio da parte dei Viola al 10′: grande apertura di Madragora per Dodo, il cross del brasialiano per Kean che non ritarda la forte battuta in rete.

Al 20′ il Milan reagisce cin una galoppata di Leao , troppo altruista invece di calciare cerca al centro dell’area un compagno. La forza nervoda dei Rossoneri , porta al gol di Abraham che arriva al (21′) , l’inglese con caparbietà protegge la palla al limite , chiede l’uno-due a Pulisic e poi batte De Gea di precisione. Mon è la serata di Musah e Conceiçao lo sostituisce con Jovic . Al 43′ la Fiorentina trova l’1-3 sugli sviluppi di un corner con una bella conclusione di Ranieri, ma Ayroldi annulla per un netto fallo di Parisi su Pulisic subito prima del tiro.

Nella ripresa il Milan parte forte per cercare il apreggio , ma si espone ai veloci controipiedi della Fiorentina. Al 52′ Abraham, di testa impegna De Gea poi l’inglese esce di scena sostutuito da Gimenez

La pressione del Milan frutta tre ghiotte occasioni per pareggiare, ma tra i pali c’è un super De Gea prima su Reijnders, poi su Pulisic, prima che Gimenez colpisca l’esterno della rete. La Fiorentina risponde al 63′ con Beltran, Maignan con la gamba evita di capitolare. La voglia del Milan viene però ripagata al 64′, Fofana verticalizza un pallone con la Fiorentina imoprepoarata a chiudere la strada a Jovic, che a tu per tu con De Gea non non sbaglia e fa 2-2.

Il match è aperto a qualsiasi risultato , al 69′ Kean sfiora la doppietta doppietta aver eluso la marcatura Thiaw, ma Maignan alza la saracinesca. Al 74 tocca a De Gea, su solita galoppata di Theo Hernandez gli nega il gol con l’ennesima grande chiusura. Nel finale Sun destro di Kean potentissimo, pronto ancora una volta Maignan, poi il gol di Dodo, annullato dal Var per fuorigioco. Gli ultimi sussulti di un grande spettacolo di scena a San Siro.

IL TABELLINO

Milan-Fiorentina 2-2

Milan (4-2-3-1): Maignan 7,5; Walker 6, Thiaw 5,5, Tomori 5,5, Hernandez 6; Reijnders 6, Fofana 5,5 (35′ st Bondo 6); Musah 4 (24′ Jovic 6,5), Pulisic 6 (35′ st Chukwueze 5,5), Leao 5,5; Abraham 7 (10′ st Gimenez 5,5 (35′ st Joao Felix 5,5)).

Allenatore: Conceiçao 5

Fiorentina (3-5-2): De Gea 7,5; Pongracic 5 (27′ st Comuzzo 6), Marì 5,5, Ranieri 6; Dodo 6, Mandragora 6,5 (43′ st Adli sv), Cataldi 5 (14′ st Ndour 5,5), Fagioli 6, Parisi 6 (27′ st Folorunsho 5,5); Kean 7,5, Gudmundsson 6,5 (14′ st Beltran 6).

Allenatore: Palladino 5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 7′ aut. Thiaw (F), 10′ Kean (F), 23′ Abraham (M), 19′ st Jovic (M)

Ammoniti: Marì (F), Dodo (F), Hernandez (M), Walker (M), Leao (M), Pulisic (M), De Gea (F)