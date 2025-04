Serie A – Parma – Inter 2-2 , Bernabè e Ondreyca riacciuffano i nerazzurri

Nella 31a giornata di Serie A, l’Inter gioca un buon primo tempo , anche se rischia per due volte di subire il gol del Parma.

Nerazzurri che non vanno oltre il 2-2 , da staseraa+4 sul Napoli , azzurri che giocheranno il posticipo lunedì al Dall’Ara contro il Bologna.

Una gara stranissima quella giocata dai ragazzi di Farris (inzaghi in tribuna , squalificato). Nel primo tempo roischiano di andare sotto con Bonny , chiuso da Sommer in uscita, poi passano in vantaggio con Darmian al (15′) , su errore di Hernani , l’ex ducale di sinistro indovina l’angolino basso della porta difesa da Suzuki. Il Parma subisce l’Inter , che raddoppia con Thuram al (45′), con un pallonetto . Nella rirpesa Chivu rivolta la squadra n e prima Bernabè (60′) e poi Ondrejka (con la deviazione di Darmian) realizzano i loro primi gol in Serie A, pesantissimi per la corsa salvezza dei ducali che poteva diventare anche una vittoria con Pellegrino che ha sfiorato nel finale la terza rete per i ducali.

IL TABELLINO

PARMA-INTER 2-2

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti; Almqvist (1′ st Leoni), Keita, Hernani (1′ st Bernabé), Sohm (9′ st Ondrejka), Valeri; Bonny (33′ st Camara), Man (1′ st Pellegrino). A disp.: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Lovik, Hainaut, Djuric, Haj Mohamed. All.: Chivu

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (1′ st Carlos Augusto); Darmian, Calhanoglu (20′ st Frattesi), Asllani (36′ st Arnautovic), Mkhitaryan, Dimarco (14′ st Zalewski); Thuram, Lautaro Martinez (20′ st Correa). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Pavard, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15′ Darmian (I), 45′ Thuram (I), 15′ st Bernabè (P), 24′ st Ondrejka (P)

Ammoniti: Almqvist (P), Dimarco (I), Zalewski (I), Delprato (P), Correa (I)