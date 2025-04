Altra sconfitta per il Monza di Alessandro Nesta , il tecnico al termine del match in sala stampa. ” Siamo partiti bene, ma poi abbiamo preso due gol evitabili. In questo momento é difficile, al primo problema crolliamo”.

” Su gli altri incontri giocati c’è sempre stato tanto equilibrio, ma ci é sempre mancato qualcosa e quando arriva l’episodio e prendiamo gol non riusciamo più a stare dentro la partita”.