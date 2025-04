Non è rientrato in campo per disputare il secondo tempo Alessandro Bastoni difensore dell’Inter , nerazzurri impegnanti al Tardini contro il Parma. Il difensore si è seduto in panchina con una vistosa borsa di ghiaccio sul ginocchio . La scelta di non farlo rientare in vista della sfida Champions League dei nerazzurri martedì sera contro il Bayern Monaco .