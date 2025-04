Inter, Farris:” Restiamo ancora padroni del nostro futuro”

Massimiliano Farris che ha soistituito Simone Inzaghi (squalificato) , al termine del match pareggiato (2-2) contro il Parma:” e’chiaro che siamo delusi, eravamo avanti 2-0, tutti i risultati sono importantissimi. Dovevamo essere più bravi negli episodi in area, non concendendo e palleggiando un poò meglio “.- ” La squadra non è riuscita a trovare le energie fisiche ma anche mentali per contenere. Non bisognava concedere quelle situazioni per riaprire la partita, la prova è che una volta presi i due gol la squadra si è buttata avanti in maniera generosa, anche se non molto lucida”.