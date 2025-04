Serie A: Atalanta-Lazio 0-1 , decide Isaksen

L’Atalanta cade al Gewiss Stadium battuta dalla Lazio 1-0. nel 31° turno di Serie A.

LTre punti importantissimi conquistati dai biancocelsti di Baroni in chiave qualificazione alla prossima Champions League.

Primo tempo tattico e bloccato senza occasioni da mabedue le parti. oNella ripresa al 54′ la Lazio pssa in vantaggio: lungo rinvio di Mandas, raccoglie Dele -Bashiru e approfitta di un pasiccio tra Hien e Kolasinac , lotta e mantine il controllo della sfera, serve Isaksen che in scivolata supera in uscita Carnesecchi. La reazione dell’Atalanta incontra cla reattività di Mandas. Dea che incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 0-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6, Hien 5, Kolasinac 5; Bellanova 5,5, De Roon 5, Ederson 5 (33′ st Brescianini sv), Zappacosta 5,5; Cuadrado 5 (13′ st De Ketelaere 5,5), Lookman 5 (29′ st Samardzic 5); Retegui 5,5 (29′ st Maldini 5,5). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Pasalic. All.: Gasperini 5

Lazio (4-2-3-1): Mandas 7; Lazzari 6, Gigot 6 (23′ st Provstgaard 6), Gila 6,5, Tavares 6 (34′ Pellegrini 6); Rovella 7,5 Belahyane 6; Tchaouna 5 (1′ st Isaksen 7), Dele-Bashiru 7, Zaccagni 6 (23′ st Noslin 6); Dia 5,5 (39′ st Vecino sv). A disp.: Furlanetto, Provedel, Marusic, Hysaj, Basic, Pedro, Castellanos. All.: Baroni 6,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 9′ st Isaksen

Ammoniti: Kolasinac (A); Rovella, Lazzari (L)