Raffaele Palladino, carica i viola alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Conference League, contro gli sloveni del Celje: “Affrontiamo un clima caldo in questo stadio. Il Celje ha qualità, è imbattuta in casa. Sarà una partita complicata contro una squadra allenata bene. Sono campioni in carica dello scorso anno, ma l’abbiamo studiata bene e quindi siamo preparati.