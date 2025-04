Baroni:”dobbiamo adattarci velocemte al campo sintetico”

Farà molto freddo all’Aspmyra Stadion la Lazio si appresta a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo-Glimt.

Marco Baroni con la testa al derby contro la Roma ,non sottovaluta il Bodo Glimt. “Affrontiamo una squadra complicata che ha messo in difficoltà squadre importanti – così Baroni in conferenza stampa -. Sappiamo le difficoltà che ci saranno e servirà essere coesi e compatti. Ora pensiamo solo a questo obiettivo, ma non dobbiamo temere le partite importanti che, anzi, devono essere una festa. Facciamoci trovare pronti perché a parte il clima e il campo servirà grande spessore mentale, non possono essere un alibi”.