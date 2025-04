Conference League: Ranieri e Madrogrora castigano il Celje 2-1

La Fiorentina vince 2-1 contro il Celje nell’andata dei quarti di Conference League.

Un prio tempo saponifero con l’acuto di Ranieri al 27 che sbloicca il match bloccare a con la complicità di Ricardo Silva che si fa passare il pallone sotto le gambe. Al 61′ Mandragora si procura e trasforma un calcio di rigore, poi sempre dagli 11 metri gli sloveni accorciano con Delaurier-Chaubet (fallo di Pongracic su Matko). De Gea provvidenziale con due super-parate nel finale. Purtroppo per Palladino le ammomozioni di di Dodo, Zaniolo e Moreno tutti diffididati non saranno disponibili nel match di ritorno di giovedì al Franchi.

IL TABELLINO

CELJE-FIORENTINA 1-2

Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva 4, Nieto 5, Vuklisevic 6, Nemanic 6, Karnicnik 5; Kvesic 6,5 (38′ st Iosifov sv), Zabukovnic 5,5; Delaurier-Chaubet 6,5 (44′ st Edmilson 6), Seslar 6, Svetlin 6; Matko 6. A disp.: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Zuzek, Bejger. All.: Riera 6

Fiorentina (3-5-2): De Gea 7,5, Pongracic 5,5, Comuzzo 6, Ranieri 7; Moreno 5 (1′ st Parisi 5,5), Mandragora 7, Cataldi 6,5(18′ st Fagioli 5), Adli 6 (18′ st Richardson 6), Folorunsho 6 (32′ st Dodo 6); Zaniolo 5,5 (44′ st Kean sv), Beltran 5. A disp.: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Baroncelli, Caprini. All.: Palladino 6

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 27′ Ranieri (F), 16′ st rig. Mandragora (F), 23′ st rig. Delaurier-Chaubet (C)

Ammoniti: Moreno (F), Ranieri (F), Zaniolo (F), Vuklisevic (C), Dodo (F), Parisi (F)