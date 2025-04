Conceiçao:”ho visto una squadra equilibrata”

Sergio Conceiçao dopo la vittoria del Milana 4-0 con l’Udinese , ha parlato subito dello scontro in campo tra Maignan e Gimenez: “E’ stata una scena che mi ha impressionato. C’erano due nostri giocatori a terra, c’era caos, c’era preoccupazione… Devo fare i complimenti al pubblico di Udine che ha applaudito un giocatore che aveva fischiato fino a poco prima. Un gesto incredibile, in tanti anni di calcio l’ho visto veramente poche volte”.

Ho visto una squadra equilibrata”.”Se è la più bella partita della mia gestione? Ho visto una squadra equilibrata Un posto in Europa? Iniziamo a pensare giorno per giorno, non dobbiamo parlarne più. Contano solo i risultati, concentriamoci su quello”, ha concluso Conceiçao.