Milan ,Conceiçao:”si parla sempre e solo del prossimo allenatore del Milan, non c’è rispetto”

Sergio Conceiçao si sfoiga dopo òa sconfitta contro l’Atalata:” Iopenso già alla prossima partitata, mentre non c’è rispetto perchè quì si parla sempre del prossimo allenatore”. Sulla partita: “Il primo tempo è stato equilibrato anche se eravamo più bassi del previsto, ma l’Atalanta non ha creato occasioni vere. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ma la prima volta che ci hanno tirato in porta, hanno fatto gol in un modo di cui avevamo anche parlato”.