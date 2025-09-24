Atp 500 di Tokio; Matteo Berrettini batte Munar in due set

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 24, 2025
Redazione

Buon esordio in Giappone del tennsita romano, che ha aperto il primo turno al torneo di Tokio , scofimgendo un due set Jaumne Munar ( 6-4. 6-2, in 1 ora e 36 minuti. Berrettimi assapora la vittooria dopo 146 giorni (10 maggio 2025 – Internazionali d’Otalia contro il britannico omtrp il britannoico Jacob Fearnley. Berrettini affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud (n.12 del ranking) e il giapponese Shintaro Mochizuki (n.106)

Settembre 24, 2025
Redazione
