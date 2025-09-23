Tennis: Atp Pechino , sorteggio , Sinner vs Cilic

Sarà Sinner-Cilic al primo turno dell’Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, inizierà il torneo asiatico contro il tennista croato, n. 59 al mondo e reduce da cinque sconfitte consecutive. Testa di serie n. 1 del torneo, Sinner ha dal suo lato di tabellone Karen Khachanov (possibile rivale ai quarti), De Minaur e Mensik (uno dei due potenziale avversario in semifinale).

Lorenzo Musetti. Il carrarino, n. 4 del seeding, inizierà il torneo di Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard, al 2° turno, mentre ai quarti potrebbe incrociare Andrey Rublev.

Proprio il tennista russo sarà l’avversario all’esordio di Flavio Cobolli, mentre Lorenzo Sonego affronterà il n. 2 del seeding, Sascha Zverev.