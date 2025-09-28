Italvolley De Giorgi:” questi ragazzi sono speciali”

Ne sbaglia poche il cty della Nazioale di Pallavolo Ferdinando De Giorgi , il suo palmares si arricchisce di un’altro titolo mondiale ; due da giocatore, due da ct: con il successo contro la Bulgaria, azzurri nuobamenbte sul tetto del mondo bissano il titolo del 2022ey: “Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo” ha dichiarato il ct alla Rai subito dopo la finale vinta in 4 set. “Sono distrutto perché è stata una estate lunga, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali. Sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone e aiutarle si sono viste. Dalla partita con l’Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi”