Serie A – primi tempi: Pisa- Fiorentina 0-0 ; Roma-Verona 1-0 34′ Dobvik Leggi ora
Italvolley De Giorgi:” questi ragazzi sono speciali”
Italvolley De Giorgi:” questi ragazzi sono speciali”

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Ne sbaglia poche il cty della Nazioale di Pallavolo Ferdinando De Giorgi , il suo palmares si arricchisce di un’altro titolo mondiale ; due da giocatore, due da ct: con il successo contro la Bulgaria, azzurri nuobamenbte sul tetto del mondo bissano il titolo del 2022ey: “Io leggenda? Lasciamo stare le leggende fin che ci siamo” ha dichiarato il ct alla Rai subito dopo la finale vinta in 4 set. “Sono distrutto perché è stata una estate lunga, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica: sono ragazzi speciali. Sono stati stupendi perché si sono aiutati: la capacità di includere le persone e aiutarle si sono viste. Dalla partita con l’Ucraina è stata un crescendo. Non è facile vincere due consecutivi”

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
Settembre 28, 2025
Settembre 28, 2025

