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Darderi solido a Roma: Hanfmann battuto 6-4 6-4, terzo turno al Foro Italico
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Darderi solido a Roma: Hanfmann battuto 6-4 6-4, terzo turno al Foro Italico

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Luciano Darderi continua il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia e conquista l’accesso al terzo turno grazie alla vittoria su Yannick Hanfmann. L’italo-argentino, testa di serie numero 18, si impone con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco, confermando il suo buon momento di forma.

Il match si è disputato in una giornata lunga e si è chiuso poco dopo la mezzanotte, ma Darderi è stato lucido nei momenti decisivi. Fondamentale la sua gestione delle palle break, con un ottimo 2 su 3 in fase di conversione, e l’efficacia al servizio: solo cinque punti concessi quando è entrata la prima su 31 punti giocati.

La partita

L’azzurro parte subito forte e nel terzo game del primo set trova il break che indirizza il parziale. Da quel momento i servizi diventano protagonisti: Darderi concede pochissimo e chiude il primo set 6-4 in 41 minuti.

Nel secondo set arriva il momento di maggiore equilibrio. Dopo una palla break non sfruttata in apertura, Darderi è bravo a cancellare una chance concessa a Hanfmann e a restare in partita nei momenti delicati. La svolta arriva nel quinto game, quando l’italo-argentino trova il break decisivo che spacca il set.

Da lì in avanti Darderi gestisce con solidità, mantenendo il vantaggio fino al 6-4 finale che gli vale il passaggio del turno.

Ora la sfida con Tommy Paul

Per Darderi appuntamento a domenica contro lo statunitense Tommy Paul, con in palio l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, traguardo mai raggiunto finora in carriera al Foro Italico.

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione
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