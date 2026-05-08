Darderi solido a Roma: Hanfmann battuto 6-4 6-4, terzo turno al Foro Italico

Luciano Darderi continua il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia e conquista l’accesso al terzo turno grazie alla vittoria su Yannick Hanfmann. L’italo-argentino, testa di serie numero 18, si impone con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco, confermando il suo buon momento di forma.

Il match si è disputato in una giornata lunga e si è chiuso poco dopo la mezzanotte, ma Darderi è stato lucido nei momenti decisivi. Fondamentale la sua gestione delle palle break, con un ottimo 2 su 3 in fase di conversione, e l’efficacia al servizio: solo cinque punti concessi quando è entrata la prima su 31 punti giocati.

La partita

L’azzurro parte subito forte e nel terzo game del primo set trova il break che indirizza il parziale. Da quel momento i servizi diventano protagonisti: Darderi concede pochissimo e chiude il primo set 6-4 in 41 minuti.

Nel secondo set arriva il momento di maggiore equilibrio. Dopo una palla break non sfruttata in apertura, Darderi è bravo a cancellare una chance concessa a Hanfmann e a restare in partita nei momenti delicati. La svolta arriva nel quinto game, quando l’italo-argentino trova il break decisivo che spacca il set.

Da lì in avanti Darderi gestisce con solidità, mantenendo il vantaggio fino al 6-4 finale che gli vale il passaggio del turno.

Ora la sfida con Tommy Paul

Per Darderi appuntamento a domenica contro lo statunitense Tommy Paul, con in palio l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, traguardo mai raggiunto finora in carriera al Foro Italico.