Martin fulmina Le Mans: Sprint da re Aprilia, Márquez vola a terra all’ultimo giro

A Le Mans basta una partenza perfetta di Martin per cambiare il volto del Mondiale. Sul podio Bagnaia secondo , Bezzecchi terzo.

Jorge Martín scatta come un proiettile dalla casella centrale della terza fila, brucia tutti nei primi metri e trasforma la Sprint Race del Gran Premio di Francia MotoGP 2026 in un assolo targato Aprilia. Lo spagnolo non lascia spazio agli avversari e taglia il traguardo davanti a Francesco Bagnaia e al leader del campionato Marco Bezzecchi, completando una giornata trionfale per la casa di Noale.

Per Bagnaia resta il rimpianto di una pole position sprecata: il campione Ducati sbaglia lo scatto al via e si ritrova subito costretto all’inseguimento. Troppo veloce però il ritmo imposto da Martín, imprendibile fin dalle prime curve sul tracciato di Le Mans. Con questo successo, il pilota Aprilia riapre con forza la corsa iridata, portandosi a soli quattro punti da Bezzecchi: 106 contro 102.

Dietro al podio sfiora l’impresa Pedro Acosta, aggressivo e spettacolare con la KTM Red Bull fino agli ultimi giri. Festa anche per il pubblico francese grazie al quinto posto di Fabio Quartararo, capace di regalare almeno una soddisfazione ai tifosi di casa.

Il colpo di scena arriva però nel finale. A un giro dalla conclusione Marc Márquez perde violentemente il controllo della sua Ducati in uscita di curva ed è vittima di un rovinoso highside. Lo spagnolo, che fino a quel momento aveva disputato una Sprint anonima in settima posizione, finisce così fuori classifica.

Sprint da dimenticare anche per diversi italiani. Fabio Di Giannantonio cade alla prima esse dopo appena quattro giri mentre cercava di ricostruire la sua gara, già compromessa da una partenza disastrosa. Il pilota VR46 riesce comunque a ripartire, chiudendo nelle retrovie con un giro di ritardo.

La lista dei ritiri si allunga rapidamente: fuori Luca Marini con la Honda HRC, Enea Bastianini tradito dalla KTM Tech3 e, poco dopo, anche Franco Morbidelli, caduto con la seconda Ducati VR46. Una vera ecatombe azzurra in una Sprint che invece consacra il ritorno prepotente di Martín nella lotta mondiale.

otoGp SPR Le Mans – GP Francia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 89 Jorge Martin Aprilia Racing 19:46.830 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +1.107 3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +2.786 4 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +3.808 5 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +4.402 6 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol +4.630 7 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +5.670 8 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +6.608 9 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +10.368 10 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +11.771 11 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +13.435 12 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +14.708 13 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +15.413 14 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp +16.968 15 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +17.603 16 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.000

CLASSIFICA PILOTI

1 Marco Bezzecchi 108 2 Jorge Martin 102 3 Pedro Acosta 72 4 Fabio Di Giannantonio 71 5 Marc Marquez 57 6 Alex Marquez 55 7 Raul Fernandez 54 8 Ai Ogura 51 9 Francesco Bagnaia 43 10 Enea Bastianini 30

CLASSIFICA TEAM

