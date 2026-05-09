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Martin fulmina Le Mans: Sprint da re Aprilia, Márquez vola a terra all’ultimo giro
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Martin fulmina Le Mans: Sprint da re Aprilia, Márquez vola a terra all’ultimo giro

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

A Le Mans basta una partenza perfetta di Martin per cambiare il volto del Mondiale. Sul podio Bagnaia secondo , Bezzecchi terzo.

Jorge Martín scatta come un proiettile dalla casella centrale della terza fila, brucia tutti nei primi metri e trasforma la Sprint Race del Gran Premio di Francia MotoGP 2026 in un assolo targato Aprilia. Lo spagnolo non lascia spazio agli avversari e taglia il traguardo davanti a Francesco Bagnaia e al leader del campionato Marco Bezzecchi, completando una giornata trionfale per la casa di Noale.

Per Bagnaia resta il rimpianto di una pole position sprecata: il campione Ducati sbaglia lo scatto al via e si ritrova subito costretto all’inseguimento. Troppo veloce però il ritmo imposto da Martín, imprendibile fin dalle prime curve sul tracciato di Le Mans. Con questo successo, il pilota Aprilia riapre con forza la corsa iridata, portandosi a soli quattro punti da Bezzecchi: 106 contro 102.

Dietro al podio sfiora l’impresa Pedro Acosta, aggressivo e spettacolare con la KTM Red Bull fino agli ultimi giri. Festa anche per il pubblico francese grazie al quinto posto di Fabio Quartararo, capace di regalare almeno una soddisfazione ai tifosi di casa.

Il colpo di scena arriva però nel finale. A un giro dalla conclusione Marc Márquez perde violentemente il controllo della sua Ducati in uscita di curva ed è vittima di un rovinoso highside. Lo spagnolo, che fino a quel momento aveva disputato una Sprint anonima in settima posizione, finisce così fuori classifica.

Sprint da dimenticare anche per diversi italiani. Fabio Di Giannantonio cade alla prima esse dopo appena quattro giri mentre cercava di ricostruire la sua gara, già compromessa da una partenza disastrosa. Il pilota VR46 riesce comunque a ripartire, chiudendo nelle retrovie con un giro di ritardo.

La lista dei ritiri si allunga rapidamente: fuori Luca Marini con la Honda HRC, Enea Bastianini tradito dalla KTM Tech3 e, poco dopo, anche Franco Morbidelli, caduto con la seconda Ducati VR46. Una vera ecatombe azzurra in una Sprint che invece consacra il ritorno prepotente di Martín nella lotta mondiale.

otoGp SPR Le Mans – GP Francia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
189Jorge MartinAprilia Racing19:46.830
263Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+1.107
372Marco BezzecchiAprilia Racing+2.786
437Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+3.808
520Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+4.402
636Joan MirHonda Hrc Castrol+4.630
779Ai OguraTrackhouse Motogp Team+5.670
873Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+6.608
911Diogo MoreiraPro Honda Lcr+10.368
105Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+11.771
1154Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+13.435
1233Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+14.708
1342Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+15.413
147Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+16.968
1543Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+17.603
1649Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+0.000

CLASSIFICA PILOTI

1Marco Bezzecchi108
2Jorge Martin102
3Pedro Acosta72
4Fabio Di Giannantonio71
5Marc Marquez57
6Alex Marquez55
7Raul Fernandez54
8Ai Ogura51
9Francesco Bagnaia43
10Enea Bastianini30

CLASSIFICA TEAM

Aprilia Racing161
2Trackhouse MotoGP Team73
3Pertamina Enduro VR46 Racing Team73
4Red Bull KTM Factory Racing69
5BK8 Gresini Racing MotoGP64
6Ducati Lenovo Team37
7Red Bull KTM Tech323
8Honda HRC Castrol22
9Castrol Honda LCR21
10Pro Honda LCR9
Maggio 9, 2026
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