Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Udinese-Roma 1-0 Ekkelenkamp al 49′ Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Antonio Conte vince per la quinta volta la panchina d'oro
Conte rispnde ad “Allegri:” Lui sta giocando di meno”
La Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze torna in Sardegna

Conte rispnde ad “Allegri:” Lui sta giocando di meno”

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione

Antonio Conte dopo la sua premiazione con la panchna d’oro quale migliore alenatore 2025-2026, a Coverciano , il tecnico del Napoli ha risposto per le rime alle dichiarazioni dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che aveva smontato il caso della troppe partite giocate in questa stagione. “”Non so cosa ha detto Allegri, ma di certo lui non sta giocando tanto…”,. “Siamo tutti d’accordo che si giochi troppo, ma alla fine tutti parlano e nessuno fa niente. Ci sono le istituzioni addette e non devono competere a me”, ha aggiunto.

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Antonio Conte vince per la quinta volta la panchina d'oro

Febbraio 2, 2026
Articolo successivo

La Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze torna in Sardegna

Febbraio 2, 2026

Recommended for You

Antonio Conte vince per la quinta volta la panchina d’oro

Inter , Chivu:” sono contento di aver portato a casa la vittoria”

Como Fabregas:” la squara ha fatto di tutto pr vincere”