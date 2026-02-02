Conte rispnde ad “Allegri:” Lui sta giocando di meno”

Antonio Conte dopo la sua premiazione con la panchna d’oro quale migliore alenatore 2025-2026, a Coverciano , il tecnico del Napoli ha risposto per le rime alle dichiarazioni dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che aveva smontato il caso della troppe partite giocate in questa stagione. “”Non so cosa ha detto Allegri, ma di certo lui non sta giocando tanto…”,. “Siamo tutti d’accordo che si giochi troppo, ma alla fine tutti parlano e nessuno fa niente. Ci sono le istituzioni addette e non devono competere a me”, ha aggiunto.