Udinese, Runjaic:”abbiamo fattoquello che avevamo preparato”

Kosta Runjaic è soddisfatto della vittoria 1-0 dell’Udinese conbtro la Roma. Il friulano in conferenza stampa:” “Siamo estremamente felici per questa vittoria. La prestazione è stata molto buona, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana. Volevamo pressare alto e tenere lontana la Roma dalla nostra porta, ci siamo riusciti, poi volevamo più equilibrio in possesso, È una vittoria meritata, è stata una partita decisa dagli episodi come tante partite in Serie A.