Calciomercato Seriew A , sessione invernale 2025/2026. Il Tabellone definitivo

Chiusa la Sessione invernale calciomercato serie A, ecco tutti gli affari conclusione: avquisti e cessioni.-
ATALANTA
acquisti
Godfrey (d, Sheffield United)
Raspadori (a, Atletico Madrid)
cessioni
Brescianini (c, Fiorentina)
Godfrey (d, Brondby)
Maldini (a, Lazio)
Lookman (a, Atletico Madrid)
BOLOGNA
acquisti
Helland (d, Brann)
Sohm (c, Fiorentina)
Joao Mario (d, Juventus)
cessioni
Fabbian (c, Fiorentina)
Sulemana (c, Cagliari)
Immobile (a, Paris)
Corazza (d, Cesena)
Holm (d, Juventus)
CAGLIARI
acquisti
Dossena (d, Como)
Sulemana (c, Bologna)
Albarracin (c, Boston River)
Raterink (d, De Graafschap)
cessioni
Rog (c, svincolato)
Prati (c, Torino)
Luperto (d, Cremonese)
COMO
acquisti
Ladho (c, Hammarby)
cessioni
Verdi (a, Sudtirol)
Posch (d, Mainz)
CREMONESE
acquisti
Djuric (a, Parma)
Maleh (c, Lecce)
Thorsby (c, Genoa)
Luperto (d, Cremonese)
cessioni
Vasquez (a, Belgrano)
Johnsen (a, Palermo)
FIORENTINA
acquisti
Solomon (a, Villarreal)
Brescianini (c, Atalanta)
Harrison (c, Leeds)
Fabbian (c, Bologna)
Rugani (d, Juventus)
cessioni
Pablo Marì (d, Al Hilal)
Dzeko (a, Schalke 04)
Sohm (c, Fiorentina)
Nicolussi Caviglia (c, Parma)
GENOA
acquisti
Bijlow (p, Feyenoord)
Baldanzi (c, Roma)
Zatterstrom (d, Sheffield)
Amorim (c, Alverca)
cessioni
Stanciu (c, svincolato)
Thorsby (c, Cremonese)
INTER
acquisti
Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)
Massolin (c, Modena)
cessioni
V. Carboni (a, Racing)
Asllani (c, Besiktas)
Massolin (c, Modena) in prestito
JUVENTUS
acquisti
Boga (a, Nizza)
Holm (d, Bologna)
cessioni
Rouhi (d, Carrarese)
Rugani (d, Fiorentina)
Joao Mario (d, Bologna)
LAZIO
acquisti
Ratkov (a, Salisburgo)
Taylor (c, Ajax)
Motta (p, Reggiana)
Maldini (a, Atalanta)
Przyborek (c. Pogon)
cessioni
Castellanos (a, West Ham)
Guendouzi (c, Fenerbahce)
LECCE
acquisti
Gandelman (c, Gent)
Ngom (c, Estrela Amadora)
Fofana (c, Grazer AK)
Cheddira (a, Sassuolo)
cessioni
Guilbert (d, Nantes)
Kaba (c, Nantes)
Tete Morente (a, svincolato)
MILAN
acquisti
Füllkrug (a, West Ham)
Cissè (c, Verona)
cessioni
Maximilian Ibrahimovic (a, Ajax)
NAPOLI
acquisti
Giovane (a, Verona)
Alisson (a, Sporting CP)
cessioni
Lucca (a, Nottingham Forest)
Lang (a, Galatasaray)
Ngonge (a, Espanyol)
Marianucci (d, Torino)
Ambrosino (a, Modena)
PARMA
acquisti
Carboni (d, Empoli)
Nicolussi Caviglia (c, Fiorentina)
Elphege (a, Grenoble)
Strefezza (a, Olympiacos)
cessioni
Hernani (c, Monza)
Lovik (d, Trabzonspor)
PISA
acquisti
Durosinmi (a, Viktoria Plzen)
Bozhinov (d, Anversa)
Loyola (c, Independiente)
Stojilkovic (a, Cracovia)
Iling Junior (c, Aston Villa)
cessioni
Lusuardi (d, Reggiana)
ROMA
acquisti
Robinio Vaz (a, Marsiglia)
Malen (a, Aston Villa)
Venturino (a, Genoa)
Zaragoza, (a, Celta Vigo)
cessioni
Bove (c, rescissione)
Bailey (a, Aston Villa)
Baldanzi (c, Genoa)
SASSUOLO
acquisti
Nzola (a, Pisa)
Garcia (d, Olympique Marsiglia)
Pedro Felipe (d, Juventus)
Bakola (c, Olympique Marsiglia)
cessioni
Cheddira (a, Lecce)
Skjellerup (a, Spezia)
Pierini (a, Sampdoria)
TORINO
acquisti
Obrador (d, Benfica)
Prati (c, Cagliari)
Marianucci (d, Napoli)
Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
Ebosse (d, Verona)
cessioni
Popa (p, Cluj)
Asllani (c, Inter)
Ngonge (a, Napoli)
Dembelè (d, Mantova)
Masina (d, svincolato)
UDINESE
acquisti
Arizala (d, Independiente Medellin)
Mlacic (d, Dinamo Zagabria)
cessioni
Palma (d, Sampdoria)
Iker Bravo (a, Las Palmas)
Brenner (a, Vasco Da Gama)
Lovric (c, Verona)
Ebosse (d, Torino)
Gochiglidze (d, Watford)
VERONA
acquisti
Borghi (p, Corinthians)
Isaac (a, Atletico Mineiro)
Lirola (d, Marsiglia)
Lovric (c, Udinese)
Bowie (a, Hibernian)
Edmundsson (d, Wisla Plock)
cessioni
Giovane (a, Napoli)
Unai Nunez (d, Valencia)
Ebosse (d, Udinese)