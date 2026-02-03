Sfondo scuro Sfondo chiaro
Udinese, Runjaic:"abbiamo fattoquello che avevamo preparato"
Calciomercato Seriew A , sessione invernale 2025/2026. Il Tabellone definitivo

Febbraio 3, 2026
scritto daRedazione

Chiusa la Sessione invernale calciomercato serie A, ecco tutti gli affari conclusione: avquisti e cessioni.-

ATALANTA

acquisti

    Godfrey (d, Sheffield United)

    Raspadori (a, Atletico Madrid)

cessioni

    Brescianini (c, Fiorentina)

    Godfrey (d, Brondby)

    Maldini (a, Lazio)

    Lookman (a, Atletico Madrid)

BOLOGNA

acquisti

    Helland (d, Brann)

    Sohm (c, Fiorentina)

    Joao Mario (d, Juventus)

cessioni

    Fabbian (c, Fiorentina)

    Sulemana (c, Cagliari)

    Immobile (a, Paris)

    Corazza (d, Cesena)

    Holm (d, Juventus)

CAGLIARI

acquisti

    Dossena (d, Como)

    Sulemana (c, Bologna)

    Albarracin (c, Boston River)

    Raterink (d, De Graafschap)

cessioni

    Rog (c, svincolato)

    Prati (c, Torino)

    Luperto (d, Cremonese)

COMO

acquisti

    Ladho (c, Hammarby)

cessioni

    Verdi (a, Sudtirol)

    Posch (d, Mainz)

CREMONESE

acquisti

    Djuric (a, Parma)

    Maleh (c, Lecce)

    Thorsby (c, Genoa)

    Luperto (d, Cremonese)

cessioni

    Vasquez (a, Belgrano)

    Johnsen (a, Palermo)

FIORENTINA

acquisti

    Solomon (a, Villarreal)

    Brescianini (c, Atalanta)

    Harrison (c, Leeds)

    Fabbian (c, Bologna)

    Rugani (d, Juventus)

cessioni

    Pablo Marì (d, Al Hilal)

    Dzeko (a, Schalke 04)

    Sohm (c, Fiorentina)

    Nicolussi Caviglia (c, Parma)

GENOA

acquisti

    Bijlow (p, Feyenoord)

    Baldanzi (c, Roma)

    Zatterstrom (d, Sheffield)

    Amorim (c, Alverca)

cessioni

    Stanciu (c, svincolato)

    Thorsby (c, Cremonese)

INTER

acquisti

    Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)

    Massolin (c, Modena)

cessioni

    V. Carboni (a, Racing)

    Asllani (c, Besiktas)

    Massolin (c, Modena) in prestito

JUVENTUS

acquisti

    Boga (a, Nizza)

    Holm (d, Bologna)

cessioni

    Rouhi (d, Carrarese)

    Rugani (d, Fiorentina)

    Joao Mario (d, Bologna)

LAZIO

acquisti

    Ratkov (a, Salisburgo)

    Taylor (c, Ajax)

    Motta (p, Reggiana)

    Maldini (a, Atalanta)

    Przyborek (c. Pogon)

cessioni

    Castellanos (a, West Ham)

    Guendouzi (c, Fenerbahce)

LECCE

acquisti

    Gandelman (c, Gent)

    Ngom (c, Estrela Amadora)

    Fofana (c, Grazer AK)

    Cheddira (a, Sassuolo)

cessioni

    Guilbert (d, Nantes)

    Kaba (c, Nantes)

    Tete Morente (a, svincolato)

MILAN

acquisti

    Füllkrug (a, West Ham)

    Cissè (c, Verona)

cessioni

    Maximilian Ibrahimovic (a, Ajax)

NAPOLI

acquisti

    Giovane (a, Verona)

    Alisson (a, Sporting CP)

cessioni

    Lucca (a, Nottingham Forest)

    Lang (a, Galatasaray)

    Ngonge (a, Espanyol)

    Marianucci (d, Torino)

    Ambrosino (a, Modena)

PARMA

acquisti

    Carboni (d, Empoli)

    Nicolussi Caviglia (c, Fiorentina)

    Elphege (a, Grenoble)

    Strefezza (a, Olympiacos)

cessioni

    Hernani (c, Monza)

    Lovik (d, Trabzonspor)

PISA

acquisti

    Durosinmi (a, Viktoria Plzen)

    Bozhinov (d, Anversa)

    Loyola (c, Independiente)

    Stojilkovic (a, Cracovia)

    Iling Junior (c, Aston Villa)

cessioni

    Lusuardi (d, Reggiana)

ROMA

acquisti

    Robinio Vaz (a, Marsiglia)

    Malen (a, Aston Villa)

    Venturino (a, Genoa)

    Zaragoza, (a, Celta Vigo)

cessioni

    Bove (c, rescissione)

    Bailey (a, Aston Villa)

    Baldanzi (c, Genoa)

SASSUOLO

acquisti

    Nzola (a, Pisa)

    Garcia (d, Olympique Marsiglia)

    Pedro Felipe (d, Juventus)

    Bakola (c, Olympique Marsiglia)

cessioni

    Cheddira (a, Lecce)

    Skjellerup (a, Spezia)

    Pierini (a, Sampdoria)

TORINO

acquisti

    Obrador (d, Benfica)

    Prati (c, Cagliari)

    Marianucci (d, Napoli)

    Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)

    Ebosse (d, Verona)

cessioni

    Popa (p, Cluj)

    Asllani (c, Inter)

    Ngonge (a, Napoli)

    Dembelè (d, Mantova)

    Masina (d, svincolato)

UDINESE

acquisti

    Arizala (d, Independiente Medellin)

    Mlacic (d, Dinamo Zagabria)

cessioni

    Palma (d, Sampdoria)

    Iker Bravo (a, Las Palmas)

    Brenner (a, Vasco Da Gama)

    Lovric (c, Verona)

    Ebosse (d, Torino)

    Gochiglidze (d, Watford)

VERONA

acquisti

    Borghi (p, Corinthians)

    Isaac (a, Atletico Mineiro)

    Lirola (d, Marsiglia)

    Lovric (c, Udinese)

    Bowie (a, Hibernian)

    Edmundsson (d, Wisla Plock)

cessioni

    Giovane (a, Napoli)

    Unai Nunez (d, Valencia)

    Ebosse (d, Udinese)

