Serie A: Grazie agli errori di La Penna l’ Inter batte la Juventus 3-2

Si poteva giocare undici contro undici nel derby d’Italua tra Inter e Juventus , invece l’arbitro La Penna espelle Kalulu nel primo tempo estraendo il secondo giallo pewr un fallo inesistente del difensore bianconero su Bastoni.

A San Siro , in inferiorità numeica per oltre metà gara , la Juve esce sconfitta 3-2 in un match ricco di emozioni, ma con un’arbitraggio che ha danneggiato la sqidra di Spalletti.

Zielinski al 90′, regala la vittoria all’Inter nel bollente derby d’Italia ldella venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri stappano il match: al 17′, il cross diLuis Henrique viene deviato da Cambiaso e Di Gregorio impreparato è superato dalla palla. La Juve risponde subito e lo stesso Cambiaso al 26′ pareggi anticipando un dormiente Luis Henrique su cross di McKennie.

L’Inter accusa brevemente il contracolpo e si riufàpericolosa con un doppio palo. Al 42′ Kalulu già ammonito , non tocca Bastoni , il difensore nerazzurro si vede nitidamente che trascina la gamba destra , e la Penna estrae il secondo giallo e manda fuori espulso il difensore bianconero. Juve in dieci per tutta la ripresa. La Juve si difendecome può , con qualche accenno in contropiede, ma crolla al 76′ con il colpo di testa di Pio Esposito su solita pennellata di Si Marco –

La Vecchia Signota si riconosce nel nomne , ma non nell’oroglio , ed ecco che su azione insistita , Locatelli all’83’ trova il giusto perugio per battere Sommer 2-2. Sembra il risultato più giusto , invece al 90′ Zielinski da fuori area di sinistro batte Di Gregorio per la terza volta

L’Inter torna a +8 sul Milan, ma di certo si discuterà sull’episodio dell’espulsione e l’errore di La Penna.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 3-2

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5, Akanji 6, Bastoni 5 (1′ st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (21′ st Esposito 7), Barella 5,5 (9′ st Calhanoglu 6), Zielinski 7, Sucic 6 (21′ st Diouf 6), Dimarco 6,5; Lautaro 5,5, Thuram 5,5 (41′ st Bonny sv). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi. All.: Chivu 6,5

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 5,5; Kalulu 6, Bremer 6,5, Kelly 6,5, Cambiaso 6,5 (33′ st Openda 6); Locatelli 7, Miretti 6 (16′ st Koopmeiners 6); Conceiçao 5 (1′ st Holm 6), McKennie 6,5, Yildiz 6 (30′ st Boga 6); David 6 (16′ st Cabal 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda. All.: Spalletti 6,5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 17′ aut. Cambiaso (I), 26′ Cambiaso (J), 31′ st Esposito (I), 38′ st Locatelli (J), 45′ st Zielinski (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)

Espulsi: al 42′ Kalulu (J) per somma di ammonizioni