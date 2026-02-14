Serie A: Lazio -Atalanta 0-2, Ederson-Zalewski biancocelsti ko

Un’altra vittoria importantissima per ‘Atalanta che all’Olimpico hanno battuto la Lazio 2-0: Ederson su calcio di rigore al 41’ , nella rirpesa il raddoppio di Zalewki

Berlla vittoria dell’Atalanta , la squadra di Palladino espugna lo stadio Olimpico e batte la Lazio 2-0. Bergamaschi che scavalcano in classifica il Como al sesto posto.

Olimpico semideserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti . La Dea parte meglio dei bianocelesti creando qualche proiblema alla difesa laziale: Bernasconi evita Provedel in uscita e serve libero Krstovic , miracolosamente Provstgaard devia in angolo. La Lazio rispondne con Taylor l’olandese centra il palo della poirta difesa da Carnesecchi.L L’Atalanta stappa il match al 15′ :l’arbitro Sacchi fischia un calcio di rigoreper mani di Cataldi, dal dischetto Ederson spiazza Provede.

In avvio di ripresa i bianoclesti reclamano un calcio di rigore aper un fallo di mano di Zappacosta: dopo un lungo controllo al Var, Sacchi segnala però un fuorigioco iniziale di Tavares.

La Lazio c’ì e con Noslin Ancora Lazio con Noslin l impegna Carnesecchi Carnesecchi in un grande intervento prima del 2-0 di Zalewski: l’esterno colpisce controlla al limite dell’area decentrato calci a giro all’angolo lontano da Provedel. Brutto coklpo per Palladinio, quando Raspadori:è costretto ad uscire dal terreno di gioco pe rinfortunio . In dieci, v co tutti i cambi già effettuati l’Atalantra soffre la Lazio :Ratkov centra un palo al 90’,e dopo il recupero l’Atalanta può festeggiare la vittoria. La Dea sale a 42 punti in classifica, sorpassando il Como al sesto posto: la squadra di Fabregas ha però da recuperare il match col Milan. A 33 punti resta invece la Lazio, che scivola a -9 dalla Dea.

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 0-2

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic , Gila 5,5 (1’ st Patric 6), Provstgaard 6, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 5,5, Cataldi 5 (22’ st Rovella 6), Taylor 6 (35’ st Cancellieri sv); Isaksen 5,5 (43’ st Dia sv), Maldini 5,5, Noslin 6 (22’ st Ratkov 6). A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Luca Pellegrini, Belahyane, Przyborek. All.: Sarri

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Scalvini 5,5 (1’ st Kossounou 6), Djimsiti 6, Ahanor 5 (24’ Kolasinac 6,5); Zappacosta 6,5 (38’ st Bellanova sv), De Roon 5,5, Ederson 7, Bernasconi 6,5; Samardzic 6 (1’ st Raspadori 6), Krstovic 6, Zalewski 7 (25’ st Sulemana 6). A disp.: Sportiello, Rossi, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. All.: Palladino

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 41’ rig. Ederson, 15’ st Zalewski

Ammoniti: Scalvini (A), Ahanor (A), Bernasconi (A), Taylor (L), Djimsiti (A)