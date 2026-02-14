Milan , Allegri:”questa squafra ha dei valori importanti”

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri si gode la vittoria 2-1 contro il Pisa e dopo il match ha parlato ai microfoni Dazn:” “Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice”.