Lazio, Provedel:”Atalanta, squadra fortissima”

Ivan Provedel poriere della Lazio , dpopo la bella vittoria contro il Bologna già con la testa al prossimo impegno della Lazio, quello contro l’Atalanta.
“Squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una gara difficile ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere”. Così Ivan Provedel, portiere della Lazio, dice la sua ai canali del club biancoceleste sulla sfida alla squadra di Palladino.