Como., Fabregas: non ho preparato la partita come volevo”

Cesc Fabrtegas ai microfoni Dazn dopo la sconfitta del >Como 2-1 contro la Fiorentina:” “Sono arrabbiato r per questa sconfitta , una partita importante, dopo quella contro il Napoli , non dve’essere difficile la partiuta che segue” Questa era un tipo di partita da vincere trovare l’energia giusta è qusesta che fa un campione”.

“E’ difficile mettere tutti sulla stessa linea , abbiamo sbagliato l’atteggiamento , capire che bisogna entrare in gara con atteggiamento diverso e mostarre la voglia di attaccare con energia e con serenità, abbiamo provato nel primno tempo , nche nel secondo , ma noin ci siamo riusciti”.

“La provicasione fa parte del calcio chi non sa convivere deve fare un al’tro lavoro” Non dobbaimo rispondere alle provocazioni , è un’albibi che non mi piace”