Atalanta, Palladino:” siamo stati bravi ma, teniamo i piedi per terra”

Febbraio 14, 2026
scritto daRedazione

“I ragazzi hanno ambizione e consapevolezza dei loro mezzi , però bisogna mantenerei piedi per terra , anche oggi abbiamo fatto una partita importante , equilibrata , anche nella prima fase la Lazio ha fatto meglio , poi siamo venuti fuori noi”.Così Raffaele Palladino ai microfoni Dazn.

“Il nsotro DNA e principi di gioco sono chiari andare a recueprare alto la palla. La lazio è stata bravissima due tocchi palla avanti e palla indietro , lo sapevamo accettiamo , ma cisono anche dei vantaggi quando recuoeri alto la palla, siamo stati bravia a pereparala”.

Febbraio 14, 2026
scritto daRedazione
