Juventus, Chellini :”Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito”

Inter, Chivu:" il tocco leggero su Bastoni da parte diKaluklu c'è stato"
Inter, Bisseck:" alla fine siamo riusciti a vincere"

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

JAmara sconfitta della Juventus a a San Siro dopo aver pareggiato il match in dieci nonoistante l’ingiusta espulsione di Kalulu sul finale del primo tempo ,, sul fallo inesistente commesso d al difensore bianconero su Alessandro Bastoni . al termine del match ai microfoni Sky ha paralato l’ex difensore biannconero e della Nazionali Giorgio Chiellini.

“Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, è successo qualcosa di inaccettabile. L’ennesimo episodio da inizio stagione che capita a noi ma anche ad altri, non è accettabile un errore così che rovina una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito.Il protocollo Var andrà cambiato, ma a volte vengono prese decisioni affrettate. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a lamentarci”

