Champions League, Flick carica il Barcellona: “Derby difficile ma emozionante”

Barcellona, 7 aprile 2026 – Alla vigilia del quarto di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa delineando la preparazione e la mentalità con cui la sua squadra affronterà la sfida.

Flick ha definito l’Atletico una squadra “ostica”, con grande intensità e disciplina tattica, sottolineando come sarà fondamentale mantenere lo stile di gioco del Barcellona, basato su pressione, possesso palla e gestione del ritmo. “La partita sarà intensa e piena di emozioni – ha dichiarato il tecnico tedesco – dobbiamo affrontarla con concentrazione e carattere fin dal primo minuto”.

Il tecnico ha insistito sull’importanza del contributo di tutti i giocatori, sia in fase difensiva sia offensiva, evidenziando la necessità di compattezza e organizzazione per limitare le armi degli avversari. Flick ha inoltre difeso il giovane talento Lamine Yamal, sottolineando che le reazioni emotive fanno parte della crescita di un giocatore e ribadendo la sua fiducia nel gruppo.