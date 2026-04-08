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Champions League , Barcellona – Atletico Madrid , affascinante derby spagnolo

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione

Probabili formazioni Barcellona-Atletico Madrid

Una grande sfida nei quarti Champions League: Derby spagnolo l ‘Camp Nou’ si gioca la gara d’andata tra Barcellona e Atletico Madrid: le ultime sulle formazioni di Flick e Simeone.

Barcellona – Atletico Madrid si rutrovano nuobamente a sfiarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida di Liga, vinta dai blaugrana per 1-2 in trasferta,.

In palio qesyta volta c’è il passaggio in semifinale Champiuons Lague .Il match d0andata si gioca nel catino del al ‘Camp Nou’. Il ritorno è invece in programma tra sei giorni a Madrid. La vincente sfiderà una tra Sporting e Arsenal, con i Gunners che hanno espugnato il campo portoghese per 1-0 nel primo incontro..

    BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Dani Olmo, Pedri, Fermin; Yamal, Lewandowski, Rashford. All. Flick.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak ; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

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