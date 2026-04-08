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Champions League, colpo Bayern al Bernabéu: Real Madrid battuto 2-1
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Champions League, colpo Bayern al Bernabéu: Real Madrid battuto 2-1

Aprile 8, 2026
scritto daRedazione

Madrid – Serata europea intensa e ricca di emozioni al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid cade in casa contro il Bayern Monaco per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

La squadra tedesca parte con personalità, imponendo ritmo e pressione fin dai primi minuti. Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie a una giocata rapida in verticale (41′) con il gol diLuis Diaz su assist di Gnabry (azione partita da un tocco di mano non punibile di Olise),che sorprende la difesa madridista.

Il Real Madrid prova a reagire affidandosi al possesso palla e alle accelerazioni di Vinicius e Mbappè, , ma fatica a trovare spazi contro una retroguardia bavarese ben organizzata. Nella ripresa, il Bayern colpisce subito dopo appena 25 se con Kane , l’attaccante c sfrutta una ripartenza letale che vale il raddoppio e mette in salita la gara per gli spagnoli.

I blancos, però, non si arrendono. Spinti dall’orgoglio e dal calore del Bernabé Vinicius , l’attaccante brasiliano non perdona l’errore di Upamecano e solo davanti a Neuer la mette sull’esterno della rete. Al 76′, però, il tap-in di Mbappé vale il 2-.Nel finale, il Real non trova il 2-2, ma può ancora sperare nel passaggio del turno: dovrà però vincere con due gol di scarto all’Allianz Arena di Monaco. Il Bayern, invece, potrà persino permettersi di pareggiare per andare in semifinale a sfidare una tra Psg e Liverpool.

TABELLINO

REAL MADRID-BAYERN MONACO 1-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 7.5; Stanisic 6, Tah 5, Upamecano 5, Laimer 5.5 (69′ Davies 6); Kimmich 6.5, Pavlovic 6.5 (93′ Goretzka sv); Olise 7, Gnabry 6.5 (69′ Musiala 6), Luis Díaz 7 (93′ Bischof sv); Kane 7. All: Kompany

REAL MADRID (4-4-2): Lunin 6; Alexander-Arnold 6.5, Rudiger 5, Huijsen 5.5 (62′ Militao 6), Carreras 5; Valverde 6, Pitarch 5 (62′ Bellingham 6), Tchouameni 5.5, Arda Guler 6 (71′ Brahim Diaz 6); Mbappè 7, Vinicius 6. All: Arbeloa

Marcatori: 41′ Luis Diaz (B), 46′ Kane (B); 76′ Mbappé (R)

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: Tchouameni (R), Tah (B), Luis Diaz (B), Neuer (B), Musiala (B).

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