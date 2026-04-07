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Champions League: Arsenal batte lo Sporting Lisbona al fotofinish

Aprile 7, 2026
scritto daRedazione

Lisbona, 7 aprile 2026 – Una vittoria sofferta ma preziosissima per l’Arsenal nella prima gara dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting Lisbona. All’Estádio José Alvalade, i Gunners hanno avuto la meglio per 1‑0 grazie a un gol nel recupero di Kai Havertz, che regala agli inglesi un vantaggio importante in vista della gara di ritorno all’Emirates Stadium.

La partita è stata equilibrata e combattuta, con poche occasioni nitide. Entrambe le squadre hanno colpito una traversa nel primo tempo — lo Sporting con Araújo e l’Arsenal con Madueke — a testimonianza della tensione e della precisione mancante nei momenti decisivi. La gara sembrava destinata allo 0‑0 fino all’ultimo minuto, ma Havertz, servito da Gabriel Martinelli, ha trovato il gol della vittoria al 91′, facendo esplodere lo stadio e regalando ai Gunners una serata indimenticabile.

Per lo Sporting Lisbona, nonostante il pressing e le buone trame offensive, il risultato rappresenta un ostacolo difficile da superare. La squadra portoghese dovrà ribaltare la situazione nella partita di ritorno, dove anche un solo gol subito potrebbe compromettere le speranze di semifinali.

L’Arsenal, dal canto suo, ottiene un vantaggio psicologico e tecnico significativo. La vittoria in trasferta permette ai Gunners di gestire con maggiore serenità la gara di ritorno, dove basterà un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno. Questa serata conferma la solidità mentale e la capacità di sfruttare le occasioni dei londinesi, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa verso le semifinali di Champions League.

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