Eurolega, beffa per Milano: Valencia rimonta e vince 102-96

Valencia – Serata amara per l’Olimpia Milano, che vede sfumare una vittoria fondamentale in Eurolega dopo essere stata a lungo in controllo del match. Sul parquet spagnolo, il Valencia Basket si impone 102-96 al termine di una rimonta spettacolare, condannando i milanesi a una sconfitta pesante anche in ottica classifica.

La squadra guidata daGiuseppe Poeta aveva approcciato la gara nel modo giusto, mostrando solidità difensiva e buona circolazione offensiva. Nel terzo quarto, Milano era riuscita a costruire un vantaggio in doppia cifra, arrivando fino al +14 e dando l’impressione di poter gestire senza particolari difficoltà il finale.

Ma nell’ultimo periodo la partita è completamente cambiata. Valencia ha alzato l’intensità, trovando ritmo in attacco e sfruttando alcune disattenzioni difensive degli ospiti. Decisivi i canestri degli esterni spagnoli, capaci di ribaltare l’inerzia del match con grande efficacia.

Milano, al contrario, ha perso fluidità proprio nei momenti cruciali, faticando a trovare soluzioni offensive e concedendo troppo in difesa. Non sono bastate le buone prestazioni individuali di Brooks, autore di 20 punti, e LeDay, insieme a Shields tra i più continui nel corso della gara.

Il risultato finale premia dunque Valencia, che rafforza le proprie ambizioni playoff, mentre per l’Olimpia Milano la sconfitta rappresenta un duro colpo, rendendo sempre più complicata la corsa alla fase finale della competizione.

Una partita che lascia rimpianti per i biancorossi, protagonisti di un calo decisivo proprio nel momento chiave: un copione già visto in questa stagione europea e che continua a pesare sul bilancio complessivo.