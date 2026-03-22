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Serie A Basket – 23ª Giornata: Colpo di scena in vetta, Milano e Venezia non si fermano
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Serie A Basket – 23ª Giornata: Colpo di scena in vetta, Milano e Venezia non si fermano

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

Domenica di grande basket in Lega Basket Serie A 2025‑26, con la 23ª giornata della stagione regolare che ha regalato risultati sorprendenti e conferme per molte squadre in lotta per i playoff. Il massimo campionato italiano ha visto protagonisti grandi nomi e sfide decisive per la classifica prima della volata finale.

Il derby emiliano è della Reggiana

La sorpresa più clamorosa arriva dal derby tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Olidata Bologna: Reggio Emilia coglie un successo netto per 84‑70, interrompendo la striscia di successi della Virtus capolista e riaprendo la corsa per il primo posto.

Milano celebra e vince

Al Forum di Milano la EA7 Emporio Armani Milano celebra i suoi 90 anni con una prova di spessore, superando Dinamo Sassari 99‑87 grazie a una prestazione corale con protagonisti Mannion, LeDay e Nebo. Un successo che vale punti importanti in classifica e morale per i biancorossi.

Continua la marcia di Venezia

Non si ferma la corsa di Umana Reyer Venezia, che ottiene un altro successo esterno piegando Pallacanestro Trieste 84‑78. La Reyer conferma di essere tra le protagoniste della stagione e di poter insidiare le posizioni di vertice.

Altri risultati e sorprese

La giornata regala anche altri risultati di peso:

  • Bertram Derthona Tortona domina Cantù 100‑73, consolidando la propria posizione nella zona alta della classifica.
  • Germani Brescia si impone 85‑77 contro Trento, accorciando le distanze dalla vetta.
  • In zona salvezza, Treviso Basket batte Vanoli Cremona 97‑94, mantenendo viva la speranza di permanenza nella massima serie.
  • Napoli Basket cala il tris con una convincente vittoria su Varese (104‑75).

Classifica dopo la 23ª giornata

La vetta del campionato resta in bilico: Bologna mantiene la prima posizione ma vede ridurre il proprio vantaggio; Brescia, Venezia e Milano inseguono a breve distanza, pronti a sfruttare ogni passo falso. Zone di centro classifica intensissime, mentre in coda si lotta punto su punto per evitare i playout.

Il quadro generale

Una giornata ricca di emozioni che lancia segnali chiari: la lotta per la vetta è apertissima, con diverse squadre pronte a inserirsi nella corsa al titolo. Anche nelle zone basse della classifica la tensione è alta, con Treviso, Cantù e Sassari impegnate a cercare punti salvezza.

Marzo 22, 2026
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