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Eurolega: L’Olimpia Milano Cade Contro Monaco
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Eurolega: L’Olimpia Milano Cade Contro Monaco

Marzo 25, 2026
scritto daRedazione

Milano, 2 marzo 2026 – L’Olimpia Milano ha subito una battuta d’arresto nella Eurolega, cedendo il passo dal Monaco Basket in una partita intensa e combattuta. La squadra italiana, nonostante un avvio promettente, non è riuscita a contenere il ritmo frenetico e l’aggressività dei francesi, subendo una sconfitta che fa riflettere sulla propria continuità in Europa.

Il match in breve:
Milano ha cercato di imporre il proprio gioco organizzato, basato sull’esperienza dei veterani e sulle giocate strutturate, ma Monaco ha risposto con pressing costante, contropiedi veloci e ottime percentuali nei tiri dalla distanza. Nei momenti cruciali, la precisione dei francesi e alcune palle perse da Milano hanno deciso l’esito della partita.

Chiave della sconfitta:
Secondo gli analisti, la differenza l’ha fatta la capacità di Monaco di imporre il proprio ritmo e sfruttare gli errori avversari. L’Olimpia, pur combattiva, ha faticato a reagire sotto pressione e a trovare soluzioni offensive efficaci quando la partita si è fatta più intensa.

Prospettive per Milano:
Questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per la squadra di coach Simone Pianigiani, che ora dovrà ritrovare concentrazione e precisione per le prossime sfide di Eurolega. La squadra italiana resta comunque tra le protagoniste del torneo, ma dovrà correggere alcuni limiti se vuole continuare a competere ad alto livello.

Il commento dei protagonisti:
Coach Giusepe Poeta ha sottolineato la necessità di “mantenere calma e fiducia nel gruppo” e di “imparare da questa sconfitta per tornare più forti”. Dall’altra parte, Monaco celebra una vittoria che conferma la sua ascesa in Europa, grazie a energia, ritmo e gestione dei momenti decisivi.

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