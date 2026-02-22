Inter , Chivu:”abbiamo conquistato un risultato importante”

Dopo la sfida tra Lecce e Inter, il protagonista in sala stampa è stato Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, che ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi.

“Abbiamo ha conquistato un risultato importante al termine di una gara intensa, giocata su ritmi alti e con grande pressione da parte dei salentini soprattutto nei primi minuti.

Chivu ha elogiato l’atteggiamento della squadra: «Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, qui l’ambiente spinge molto e il Lecce gioca con coraggio. I ragazzi hanno risposto con personalità, soprattutto nei momenti di difficoltà».

Il tecnico ha sottolineato la crescita del gruppo: «Stiamo lavorando su identità e solidità. Mi è piaciuta la gestione del possesso e la capacità di soffrire insieme. Non era semplice dopo le ultime settimane intense, ma abbiamo dimostrato maturità».

“Spazio anche ai singoli, senza però fare nomi: «Ho visto spirito di sacrificio da parte di tutti. Chi è entrato dalla panchina ha dato energia e questo è fondamentale in un campionato lungo e competitivo».

Infine, uno sguardo al futuro: «Dobbiamo continuare così, senza esaltarci. Ogni partita in Serie A nasconde insidie. L’obiettivo è crescere gara dopo gara».

Una vittoria che consolida il cammino dell’Inter e che, nelle parole di Chivu, rappresenta «un passo avanti nel nostro percorso, ma solo uno dei tanti che dobbiamo ancora fare, ora ci attende il match Champions League nulla ancora è stato scritto”