Lecce , Di Franceco:”la strda è ancora lunga”

Il Lecce sconfitto dalla sfida 0-2 in casa contro l’Inter. Al Via del Mare i giallorossi lottano, ma pagano la maggiore qualità e cinismo dei nerazzurri, capaci di colpire nei momenti chiave del match.

Nel post partita, il tecnico Eusebio Di Francesco ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro una squadra di altissimo livello. Per lunghi tratti siamo stati ordinati, ma quando affronti avversari così non puoi permetterti cali di concentrazione.”

L’allenatore ha sottolineato l’atteggiamento della squadra, ma ha chiesto maggiore personalità soprattutto nella gestione del possesso:

“Abbiamo avuto qualche occasione per fare male, però dobbiamo essere più determinati e più coraggiosi. Non basta difendersi bene, bisogna anche credere di poter fare gol.”

Di Francesco ha poi evidenziato gli aspetti su cui lavorare in vista dei prossimi impegni:

“La strada è lunga. Ho visto disponibilità e spirito di sacrificio, ma dobbiamo crescere nella qualità delle scelte e nella gestione dei momenti della partita. Contro squadre come l’Inter ogni dettaglio fa la differenza.”

Nonostante la sconfitta, il tecnico non fa drammi e guarda avanti con fiducia:

“È solo la prima partita. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste stasera e migliorare ciò che non ha funzionato. Il campionato si costruisce con continuità e lavoro quotidiano e preparare le prossime sfide in campionato”.