Europa Legaue , tutti i risutati . andata ottavi di finale

La serata del 12 marzo 2026 negli ottavi di finale di UEFA Europa League ha regalato emozioni, colpi di scena e risultati importanti in vista dei ritorni. Ecco il riepilogo completo delle gare disputate.
Risultati
- Bologna 1909 1‑1 Roma
I rossoblù passano in vantaggio con Federico Bernardeschi, ma la Roma risponde con il pareggio di Lorenzo Pellegrini. Una gara equilibrata, che lascia tutto aperto per il ritorno allo Stadio Olimpico.
- Aston Villa 1‑0 Lille OSC
Decisivo il gol di Ollie Watkins, che regala agli inglesi un piccolo vantaggio in vista del ritorno in Francia.
- FC Porto 2‑1 VfB Stuttgart
I portoghesi vincono in trasferta grazie alle reti di Terem Moffi e Rodrigo Mora, ribaltando il momentaneo svantaggio.
- Panathinaikos FC 1‑0 Real Betis Balompié
Decisivo un rigore nei minuti finali per i greci, che conquistano un risultato prezioso contro la formazione spagnola.
- Nottingham Forest 0‑1 FC Midtjylland
Vittoria esterna dei danesi, che prendono un piccolo vantaggio per la sfida di ritorno in Inghilterra.
- RC Genk 1‑0 SC Freiburg
I belgi vincono in casa grazie al gol di Zakaria El Ouahdi, mettendo pressione ai tedeschi per la gara di ritorno.
- Celta Vigo 1‑1 Olympique Lyonnais
Una partita combattuta con il pareggio dei francesi firmato da Endrick nei minuti finali.