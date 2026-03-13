Sfondo scuro Sfondo chiaro
Europa League, finale : Bologna-Roma 1-1 a Bernardeschi risponde Pellegrini
Conference League , risutati andata ottavi di finale
Europa Legaue , tutti i risutati . andata ottavi di finale
Europa Legaue , tutti i risutati . andata ottavi di finale

Marzo 13, 2026
scritto daRedazione

La serata del 12 marzo 2026 negli ottavi di finale di UEFA Europa League ha regalato emozioni, colpi di scena e risultati importanti in vista dei ritorni. Ecco il riepilogo completo delle gare disputate.

Risultati

  • Bologna 1909 1‑1 Roma
    I rossoblù passano in vantaggio con Federico Bernardeschi, ma la Roma risponde con il pareggio di Lorenzo Pellegrini. Una gara equilibrata, che lascia tutto aperto per il ritorno allo Stadio Olimpico.
  • Aston Villa 1‑0 Lille OSC
    Decisivo il gol di Ollie Watkins, che regala agli inglesi un piccolo vantaggio in vista del ritorno in Francia.
  • FC Porto 2‑1 VfB Stuttgart
    I portoghesi vincono in trasferta grazie alle reti di Terem Moffi e Rodrigo Mora, ribaltando il momentaneo svantaggio.
  • Panathinaikos FC 1‑0 Real Betis Balompié
    Decisivo un rigore nei minuti finali per i greci, che conquistano un risultato prezioso contro la formazione spagnola.
  • Nottingham Forest 0‑1 FC Midtjylland
    Vittoria esterna dei danesi, che prendono un piccolo vantaggio per la sfida di ritorno in Inghilterra.
  • RC Genk 1‑0 SC Freiburg
    I belgi vincono in casa grazie al gol di Zakaria El Ouahdi, mettendo pressione ai tedeschi per la gara di ritorno.
  • Celta Vigo 1‑1 Olympique Lyonnais
    Una partita combattuta con il pareggio dei francesi firmato da Endrick nei minuti finali.
