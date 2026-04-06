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Udinese-Como, Cesc Fàbregas: “Prestazione di personalità”
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Udinese-Como, Cesc Fàbregas: “Prestazione di personalità”

Aprile 6, 2026
scritto daRedazione

UDINE – Dopo il match di Serie A tra Udinese e Como , bterminato 0-0 il tecnico lariano Cesc Fàbregas ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, mostrando soddisfazione per l’atteggiamento della squadra.

L’allenatore spagnolo ha evidenziato la personalità mostrata in campo, sottolineando come il Como abbia affrontato la gara senza timori, cercando di imporre il proprio gioco anche in un contesto difficile come quello del Friuli D. “Abbiamo giocato con coraggio”, il senso delle sue parole.

Fàbregas si è detto particolarmente colpito dalla maturità del gruppo, capace di restare compatto nei momenti di pressione dell’Udinese. Un aspetto che, secondo il tecnico, rappresenta un passo avanti importante nel percorso di crescita della squadra.

Non sono mancati riferimenti agli aspetti da migliorare: l’allenatore ha parlato della necessità di essere più concreti nelle occasioni create e di gestire meglio alcuni passaggi della partita, soprattutto nelle fasi finali.

Infine, uno sguardo al futuro: Fàbregas ha ribadito che il Como deve continuare su questa strada, mantenendo identità e intensità per raggiungere gli obiettivi stagionali. “La direzione è quella giusta”, ha lasciato intendere il tecnico, fiducioso nei progressi della sua squadra.

Aprile 6, 2026
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