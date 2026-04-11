Milan , Allegri:”il calcio è bello ma anche brutto”

“Il cambio di mudulo non centra niente. Quando sei nele prime quattro stare tabnto tempo senza segnare diventa un prolbema. Siamo stati troppo frettoosi e più lucidi”., Così Massimiliano Allgeri ai microfoni Dazn dopo la sconfitta 3-0 contro l’Udinese.

“Il rischio nel calcio c’è , il calcio e belle e anche brutto. Bisogna riportare ordine , oggi siamo stati troppo lenti nel giro palla , quando siamo riusciti ad allargare il gioco e abbiamo fatto anche cose buone”.

“I fischi fanno parte del calcio , comunque la squadra si è impegnata , il lavoro che bisogna fare è preparare bene la partita di Verona , questa sconfitta va vista come un’opportunità per fare bene domenica prossima”.

“Quando sei in cina m perdi l’obiettivo scudetto vengono a mancare acune cose, mi auguro che questa sconfitta ci dia la giusta spinta per la Champions League”

“Leao?, il primo tempo ha avuto due occasioni , poi da esterno è stato raddoppiato puntualmente , deve avere più pazienza”.