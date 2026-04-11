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Milan , Allegri:”il calcio è bello ma anche brutto”

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione

“Il cambio di mudulo non centra niente. Quando sei nele prime quattro stare tabnto tempo senza segnare diventa un prolbema. Siamo stati troppo frettoosi e più lucidi”., Così Massimiliano Allgeri ai microfoni Dazn dopo la sconfitta 3-0 contro l’Udinese.

“Il rischio nel calcio c’è , il calcio e belle e anche brutto. Bisogna riportare ordine , oggi siamo stati troppo lenti nel giro palla , quando siamo riusciti ad allargare il gioco e abbiamo fatto anche cose buone”.

“I fischi fanno parte del calcio , comunque la squadra si è impegnata , il lavoro che bisogna fare è preparare bene la partita di Verona , questa sconfitta va vista come un’opportunità per fare bene domenica prossima”.

“Quando sei in cina m perdi l’obiettivo scudetto vengono a mancare acune cose, mi auguro che questa sconfitta ci dia la giusta spinta per la Champions League”

“Leao?, il primo tempo ha avuto due occasioni , poi da esterno è stato raddoppiato puntualmente , deve avere più pazienza”.

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